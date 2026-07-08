Panache de fumée à Haren: une incendie s’est déclaré dans une entreprise de recyclage de métaux

Un incendie s’est déclaré dans une entreprise de recyclage à Haren. La police recommande de garder portes et fenêtres fermées.

Un large panache de fumée est actuellement visible du côté de Haren. Les pompiers de Bruxelles confirment qu’il s’agit “d’un incendie dans une entreprise de recyclage de métaux à Haren“.

Le feu s’est déclaré dans un hangar d’une superficie de 2500 m2 situé sur la chaussée de Buda. L’extinction est en cours, en collaboration entre les pompiers de Bruxelles et du Brabant flamand.

Une personne a été intoxiqué par la fumée et a été évacuée vers l’hôpital. Les entreprises proches du lieu de l’incendie sont évacuées.

La zone de police de Bruxelles Capitale/Ixelles annonce que “la circulation est actuellement perturbée chaussée de Vilvorde” et recommande d’éviter le secteur. La police recommande également de fermer les portes et fenêtres dans les environs.

Un large périmètre de sécurité est instauré par la police. Il y a également un impact sur la ligne ferroviaire 25.

BX1 – Photo : SIAMU Bruxelles