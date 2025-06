“Il est temps que cela cesse” : l’opération policière au Peterbos, première phase d’un grand plan de lutte contre la drogue

Ce mercredi matin, une opération d’ampleur a été menée par la police dans le quartier du Peterbos, à Anderlecht. Elle visait à la sécurisation du quartier alors que des centaines d’appartements sont inoccupés en vue de leur rénovation, a détaillé jeudi le procureur du Roi de Bruxelles Julien Moinil.

Quelque 900 policiers, de tout le pays, ont participé à l’action. Au total, 271 appartements, 411 personnes et 117 véhicules ont été contrôlés. Dix-neuf personnes ont été arrêtées administrativement, quatre autres judiciairement. Quatre personnes ont également été surprises en train de travailler au noir.

L’objectif de l’opération, première phase d’un plan global qui en compte cinq, était de sécuriser les centaines d’appartements inoccupés dans les 18 blocs du Peterbos. Des balances de précision et de la drogue ont parfois été trouvés, ce qui indique qu’ils servaient “manifestement au trafic de stupéfiant“, précise le procureur du Roi. Il a été demandé au chef de corps de la zone “qu’il y ait une présence de plus en plus importante et permanente dans le quartier“, ajoute-t-il. De son côté, le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps, précise que les accès à ces lieux temporairement inoccupés vont être murés.

D’autres “hotspots” de la capitale seront également visés par ce genre d’opérations.

Les principales informations :

Dix-neuf personnes ont été arrêtées administrativement, quatre autres judiciairement. Quatre personnes ont également été surprises en train de travailler au noir.

Au total, 271 appartements, 411 personnes et 117 véhicules ont été contrôlés.

Il s’agissait d’une “opération de sécurisation du quartier”, aucune bande en particulier n’était visée.

Cette opération s’inscrit dans un plan en cinq phases prévu par le parquet.

Tous les hotspots en Région bruxelloise, autrement dit les hauts lieux de trafic de drogue, sont concernés.

Direct :

Le procureur du Roi Julien Moinil s’exprime :

Le parquet a développé un plan d’action contre les hotspots, l’action de ce mercredi en fait partie.

“Une image m’a marqué hier, c’est l’inscription des prix de la drogue sur l’un des murs de la cité du Peterbos.“

“Nous ne laisserons pas cette situation perdurer.“

L’opération de ce mercredi était une opération de sécurisation de plus de 200 logements sociaux inhabités, transformés en squats et en lieux de deal.

Il s’agit d’une première phase, une introduction au plan prévu en cinq phases par le parquet.

Tous les hotspots feront l’objet de ces cinq étapes.

“Il faut maintenir un niveau de sécurité acceptable pour les habitants. J’ai demandé une présence policière permanente pour que ce quartier revienne aux habitants. Cela fait des années que cela dure, il est temps que cela cesse.“

Une task force a été mise en place.

Le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps s’exprime :

“Nous avons réussi à diminuer la pression ces derniers mois, mais le deal est toujours bien présent.“

Le Peterbos n’est pas laissé à l’abandon, assure le bourgmestre, justifiant les logements vides par le laps de temps entre le départ des occupants et le début des travaux de rénovation.

Le bourgmestre s’excuse auprès des riverains pour les désagréments de cette opération, expliquant que les forces de l’ordre sont intervenues après 8h40 pour laisser le temps aux enfants de se rendre à l’école.

Les bâtiments inoccupés vont être temporairement murés pour empêcher l’accès aux dealers.

L’ordonnance permettant de procéder aux contrôles des suspects sur les lieux a été prolongée.

“Rien n’est définitivement gagné au Peterbos, mais l’opération d’hier doit montrer que nous ne laisserons rien passer.”

Le chef de corps de la police de la zone Bruxelles-Midi s’exprime :