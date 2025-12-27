Réveillon de Nouvel an : un dispositif policier renforcé et six personnes assignées à résidence

Pour le réveillon du Nouvel An, les six zones de police bruxelloises renforceront leur dispositif, avec six personnes assignées à résidence.

Les six zones de police bruxelloises vont mettre en place des moyens supplémentaires en place pour le réveillon du nouvel an. Six personnes, cinq dans la ville de Bruxelles et une à Woluwe-Saint-Lambert ont par ailleurs été assignées à résidence ce soir-là. Ces informations, rapportées par VTM Nieuws et Het Laatste Nieuws, ont été confirmées par la police bruxelloise.

L’année dernière, la police a procédé à un total de 159 arrestations administratives et judiciaires, les pompiers sont intervenus à trente reprises pour des incendies de véhicules et plusieurs bus et trams de la Stib ont été endommagés. La police et les services de secours ont également été pris pour cible à plusieurs reprises et quatre agents ont été légèrement blessés.

Afin d’assurer le bon déroulement des festivités, un commandement unifié sera à nouveau mis en place cette année, sous la direction de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles, également connue sous le nom de PolBru. Le chef de corps Michel Goovaerts assumera le rôle de “gold commander”. Le commandement sera assuré depuis le centre de crise régional, en étroite collaboration avec la police fédérale.

Le centre de crise réunira des officiers de liaison des six zones de police, ainsi que des responsables des pompiers, des services de secours médicaux, des sociétés de transport public et des magistrats du parquet, entre autres. Les pompiers et la police analyseront également chaque alerte incendie afin de déterminer s’il est opportun que la police escorte les véhicules des pompiers.

La police déploiera également davantage de personnel et de moyens par rapport à l’année dernière, en particulier dans les endroits où la situation avait dégénéré.

