Vague de froid : des stations de la STIB exceptionnellement ouvertes la nuit pour les personnes sans-abri

En raison de la vague de froid, la STIB laissera exceptionnellement plusieurs stations de métro ouvertes la nuit pour offrir un abri d’urgence aux personnes sans-abri.

La STIB laisse plusieurs de ses stations ouvertes pour que les personnes sans-abri puissent y passer la nuit à l’abri du froid, à l’instar de la SNCB, a indiqué un porte-parole vendredi à Belga. La société bruxelloise de transport en commun souligne toutefois qu’une station de métro n’est pas équipée pour accueillir des personnes et qu’il s’agit donc d’une “solution d’urgence”, car les places disponibles dans les centres d’accueil habituels sont insuffisantes.

La vague de froid qui sévit actuellement en Belgique a donné lieu au jour de Noël le plus froid depuis quinze ans. La nuit également, les températures descendent régulièrement en dessous de zéro. Les gares de Bruxelles-Midi, Anvers-Central, Gand-Saint-Pierre et Liège-Guillemins resteront donc exceptionnellement ouvertes pendant la nuit.

Les stations de métro de la STIB peuvent donc également accueillir des personnes, même si le porte-parole souligne que celles-ci ne sont pas équipées pour. Elles ne disposent en effet ni de toilettes ni de chauffage.

Les personnes doivent également respecter certaines conditions. Elles ne peuvent pas séjourner dans les zones payantes, où un titre de transport valide est nécessaire, ni sur les quais. Elles ne doivent pas non plus gêner les voyageurs et doivent rester dans des endroits surveillés par des caméras, afin que les services de sécurité puissent intervenir si nécessaire. Dans tous les cas, les services de sécurité effectueront également des patrouilles.

Les personnes sans domicile fixe peuvent se rendre dans la plupart des stations de métro de la STIB. Les équipes Includo de la société bruxelloise de transport public tenteront également d’engager le dialogue avec elles afin d’examiner si une solution plus structurelle est possible.

Belga – Photo : Belga Image