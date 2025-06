Jusqu’à 800 policiers mobilisés : importante opération policière au Peterbos à Anderlecht

Lors d’une vaste opération menée mercredi matin dans le quartier du Peterbos à Anderlecht, les forces de l’ordre ont passé au peigne fin plusieurs immeubles sociaux. De nombreux habitants ont été soumis à des contrôles d’identité approfondis. L’intervention, coordonnée par le parquet de Bruxelles, s’inscrit dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Selon nos informations, plusieurs personnes ont été arrêtées.

Il s’agit d’une opération planifiée, au niveau de la zone de police Midi, nous indique Fabrice Cumps (PS) le bourgmestre d’Anderlecht. Cette intervention ne serait donc pas liée aux tirs qui ont eu lieu jeudi dernier dans la cité. Les autorités ne donnent pas plus d’information à ce stade. Une communication plus détaillée est attendue une fois l’opération terminée.

Une dizaine de véhicules de police sont sur place, avec une présence policière massive d’une centaine d’hommes et femmes. La police procèderait à une fouille systématique du quartier. Jusqu’à 800 agents auraient été mobilisés dans le périmètre. Les entrées des immeubles sociaux ont été bloquées par les forces de l’ordre, tandis que des vérifications minutieuses étaient en cours à l’intérieur. Un homme d’âge moyen témoigne avoir été contrôlé, tout comme plusieurs de ses voisins. L’intervention s’est concentrée principalement dans la matinée, bien que les autorités n’aient pas confirmé si elle était entièrement terminée en début d’après-midi. La presse n’a pas été autorisée à pénétrer dans le périmètre d’action, et a été tenue à distance durant toute la durée de l’opération.

Selon notre équipe sur place, plusieurs personnes ont été arrêtées.

La cité du Peterbos à Anderlecht est considérée depuis plusieurs années comme un haut lieu du trafic de drogue à Bruxelles. Depuis plusieurs années, des réseaux liés à des trafiquants marseillais y imposeraient leur loi, n’hésitant pas à recourir à la violence pour contrôler le territoire. Le quartier est régulièrement le théâtre de fusillades et coups de feu.

Une habitante de la cité, rencontrée par notre équipe se matin, dit son émotion devant l’ampleur de l’opération. “Nous ne sommes pas tous des dealers de drogue. (…) On nous traite comme des criminels. (…) Cela fait deux ans que je vis dans la peur“, dit-elle, “On vit dans un cauchemar et le fait qu’ils (les policiers de la zone Midi, NDLR) soient là aujourd’hui, c est pour nous terroriser.”

►Ecouter le témoignage de Fatiha Aziz, habitante du quartier, recueillie par Jamila Saïdi M’rabet et Loïc Bourlard

Rédaction avec Belga – Photos : BX1 – Belga

