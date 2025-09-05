Hub humanitaire : douze familles sans hébergement ce soir

La situation se dégrade au hub humanitaire de Bruxelles. Ce soir, une dizaine de familles, parmi lesquelles 17 enfants – dont 12 âgés de moins de 9 ans – se retrouvent sans solution d’hébergement. Faute de places disponibles, certaines risquent de passer la nuit sur le trottoir, sous tente.

Le constat est alarmant. “Le réseau bruxellois est complètement saturé. Il n’y a plus une seule place en hébergement d’urgence. Nous sommes en train de donner la dernière tente à une femme et sa petite fille de 3 ans”, explique Mehdi Kassou, directeur de l’ASBL BxlRefugees.

Depuis plusieurs semaines, les associations tirent la sonnette d’alarme. Les décisions fédérales en matière d’accueil auraient transformé, selon Kassou, la rue en “fabrique à sans-abri”. “C’est un cri d’alarme très sérieux. Cet été déjà, semaine après semaine, le nombre de personnes dormant dans les rues de Bruxelles a augmenté. Nous dénonçons des politiques fédérales qui fabriquent du sans-abrisme, mais nous interpellons aussi le gouvernement bruxellois”, insiste-t-il.

Or, celui-ci fonctionne actuellement en affaires courantes, ce qui limite sa marge de manœuvre. “Mais il doit être en capacité de faire face aux crises provoquées par le fédéral. Nous arrivons à la fin de l’été, plusieurs dizaines d’enfants dorment déjà dehors. Les prochaines semaines seront catastrophiques, surtout avec l’hiver qui approche.”

Les associations réclament donc un sursaut politique. “Là où on nous parle d’austérité, nous disons qu’il est temps de se réunir, en affaires courantes ou non, et de mobiliser les instances nécessaires pour anticiper les futures crises et prévoir les moyens pour que les opérateurs puissent y faire face”, martèle Mehdi Kassou.

En attendant, les bénévoles du hub humanitaire hébergent comme ils peuvent. Mais ce soir encore, plusieurs familles, avec de jeunes enfants, dormiront dehors.

“C’est une situation intenable, et c’est un appel à l’aide que nous lançons à la population et aux politiques”, conclut le directeur de BxlRefugees.

Une interview réalisée par Jamila Saïdi M’Rabet