Guet-apens homophobes : deux hommes condamnés à sept et trois ans de prison

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu coupable ce mercredi Rayan R. et Anas T. pour plusieurs guets-apens organisés via l’application de rencontres LGBTQI + Grindr, entre avril et juin 2024. Ils écopent respectivement de 7 ans et 3 ans, dont deux avec sursis.

Rayan R. a été reconnu coupable de huit agressions commises entre le 7 avril et le 23 juin 2024, et Anas T. d’avoir pris part à trois de ces agressions, avec la circonstance aggravante qu’elles ont été commises avec un motif discriminatoire, l’homophobie.

Ces deux hommes, le premier âgé de 20 ans et le second de 19 ans, avaient attiré des hommes à l’intérieur de parcs à Anderlecht et à Molenbeek-Saint-Jean dans l’unique but de les insulter et de les frapper parce qu’ils sont homosexuels, ainsi que pour leur dérober des biens de valeur.

Pour piéger les victimes, les auteurs se sont fait passer, sur l’application Grindr, pour des hommes cherchant à rencontrer d’autres hommes dans le cadre d’une relation amoureuse. Ils leur fixaient ensuite rendez-vous.

Lors des débats, les deux prévenus ont avoué la matérialité des faits, mais ont contesté la circonstance aggravante liée au motif discriminatoire. Ils ont raconté avoir cru, se nourrissant de contenus aux sources peu fiables sur les réseaux sociaux, qu’en agissant comme ils l’ont fait, ils empêchaient des pédophiles de s’en prendre à des enfants.

Le procureur de son côté avait requis une peine de 15 ans de prison à l’encontre de Rayan R., qu’il considérait comme l’auteur principal et l’organisateur du stratagème d’agression, et une peine de six ans de prison à l’encontre d’Anas T., qu’il considérait comme un “suiveur”.

