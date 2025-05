Guet-apens homophobes: des peines de prison de 15 ans et de 6 ans requises

Le procureur a requis, mercredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de 15 ans de prison à l’encontre de Rayan R., qu’il considère comme l’auteur principal et l’organisateur du stratagème d’agression, et une peine de six ans de prison à l’encontre d’Anas T., qu’il considère comme un “suiveur”. Ces deux jeunes de 20 et 19 ans sont poursuivis pour avoir agressé des hommes en raison du fait qu’ils sont homosexuels, en les piégeant via l’application de rencontres Grindr, entre le 7 avril et le 23 juin 2024.

Le procureur a demandé au tribunal de reconnaître les deux prévenus coupables de coups et blessures commis avec un mobile discriminatoire, mais aussi de menaces, de séquestration, de port d’arme, d’extorsion et de fraude informatique. Il a estimé que Rayan R., âgé de 20 ans, avait organisé et participé à toutes les agressions, huit au total, et Anas T., âgé de 19 ans, à trois agressions. Un mineur est également soupçonné d’avoir participé à certains des faits en cause. Il sera jugé prochainement par le tribunal de la jeunesse.

“C’est aussi grave qu’un meurtre“

“Je n’ai entendu que des minimisations de la part des prévenus et un amalgame nauséabond entre pédophile et homosexuel. Oui, ils ont commis des agressions homophobes, ils s’en sont pris à des personnes en raison de leur orientation amoureuse ou sexuelle. Ce type de faits est sanctionné très sévèrement par notre code pénal, selon la volonté du législateur. C’est aussi grave qu’un meurtre“, s’est exprimé le procureur.

► Reportage | Le procès de deux hommes accusés de guet-apens homophobes s’ouvre ce mercredi

Belga