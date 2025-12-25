Coups de couteau sur la place de la Bourse : la victime est grièvement blessée

Une personne a été grièvement blessée à la suite d’une agression à l’arme blanche sur la place de la Bourse, vers 22h00 mercredi, selon la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Les services de police se sont immédiatement rendus sur place et un périmètre de sécurité a été mis en place afin de sécuriser la zone et permettre l’intervention des services de secours, a précisé la porte-parole.

La victime a été prise en charge et transportée à l’hôpital. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits.

Selon plusieurs médias, un suspect a été interpellé et doit être entendu par la police.

Avec Belga – Photo : Belga Image (archive 17-10-2018)