Noël : les protestants célèbrent lors d’un culte en chanson et en partage

En ce jour de Noël, les lieux de culte, tant catholiques que protestants, font le plein. Ce matin, notre équipe s’est rendue dans une une église pentecôtiste de Molenbeek.

Ambiance festive ce matin à l’église de la Nouvelle Jérusalem pour le culte de Noël. Les fidèles étaient nombreux pour cette cérémonie au sens particulier : “On sait très bien que Jésus n’est pas né le 25 décembre, mais c’est un moment qu’on prend pour pouvoir se commémorer sa naissance“, explique une fidèle. Pour les protestants, “Jésus, c’est Dieu qui s’est fait chair afin de venir sauver l’humanité“, complète-t-elle.

Les chants et les chorales rythment le culte du jour, avec une place particulière accordée aux plus jeunes : “Les enfants, c’est notre force, mais c’est aussi un modèle“, souligne Didier Mutyebele, pasteur de l’église. “La Bible nous dit que nous devons prendre pour modèle les petits enfants. C’est pour cette raison que la présence des enfants à Noël est capitale. Dieu prend la forme humble d’un enfant fragile. C’est ce qui nous réunit“.

Les célébrations se prolongent souvent dans les foyers, autour d’un repas partagé : “Nous mangeons ensemble, nous chantons, nous célébrons, nous dansons. C’est aussi un moment pour les retrouvailles avec des personnes qu’on n’a plus vus depuis longtemps. Pour nous, Noël, c’est aussi le voisinage, c’est aussi les gens qui passent et les gens qui sont solitaires, qui n’ont pas de famille“, décrit une membre de la communauté.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, les protestants représentent environ 3 % de la population.

■ Reportage de Bryan Mommart, Olivia Bronsart et Manu Carpiaux