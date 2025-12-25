Météo : ce jour de Noël a été le plus froid des 15 dernières années
Ce 25 décembre, la Belgique a vécu un Noël particulièrement froid, avec des maximales négatives à Uccle (−0,3 °C).
Ce jeudi a été le jour de Noël le plus froid depuis 2010, avec -0,3 degré comme température maximale enregistrée à Uccle. Il y a 15 ans, le thermomètre n’avait pas dépassé -0,7 degré, indique le météorologue David Dehenauw sur le réseau X.
On a relevé -0,3 degrés à Uccle aujourd’hui. La cinquième journée hivernale de 2025 et probablement la dernière (les 4 premières datent de janvier). Le Noël le plus froid depuis 2010 (alors -0,7 degrés).
— David Dehenauw (@DDehenauw) December 25, 2025
“On a relevé -0,3 degré à Uccle aujourd’hui. La cinquième journée hivernale de 2025 et probablement la dernière (les 4 premières datent de janvier). Le Noël le plus froid depuis 2010 (alors -0,7 degrés)“, a-t-il écrit jeudi après-midi.
Les températures ont sensiblement chuté la semaine dernière et un Noël froid était bien prévu. Un Noël blanc n’était par contre pas au programme cette année.
Jeudi après-midi, un temps sec, ensoleillé et froid est attendu, avec un vent du nord-est fort et glacial. La soirée et la nuit resteront froides et sèches avec un ciel dégagé.
