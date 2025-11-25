Grève nationale : un millier de manifestants encerclent symboliquement la tour des Pensions à Bruxelles

Environ 1.000 manifestants ont encerclé symboliquement mardi en fin de matinée la tour des Pensions, à Bruxelles, dans le cadre de la journée de mobilisation dédiée aux services publics, ont indiqué mardi les syndicats.

Plus tôt dans la matinée, les cheminots avaient distribué des tracts dès 07h00 à la gare du Midi. Le document, partagé par les différentes organisations syndicales, met en avant les économies de 675 millions d’euros, l’attaque portée aux pensions, l’érosion du statut, la pénibilité des métiers lourds et les risques pour la qualité du service public. “Cela s’est assez bien passé. Quelques usagers n’étaient pas contents, c’est compréhensible, mais beaucoup de gens étaient très compréhensifs et nous avons reçu pas mal de messages d’encouragement”, a expliqué Maxime Van Laere (CSC Transcom).

Vers 10h00, les cheminots ont été rejoints par d’autres secteurs, notamment une large cohorte d’enseignants, avant de se rendre ensemble vers la tour des Pensions toute proche pour l’encercler. “Aujourd’hui, les services publics sont en première ligne. Ils seront particulièrement touchés par les mesures votées par l’Arizona. Nous sommes donc venus protester devant la tour des Pensions”, ont expliqué les représentants syndicaux.

L’action s’inscrit dans la continuité de la mobilisation de lundi, qui avait rassemblé une centaine de cheminots entre la rue de France, la gare du Midi et la porte de Hal. Les syndicats y dénonçaient déjà la fin annoncée du statut de cheminot, le sous-financement du rail, le manque de personnel et les effets de la libéralisation.

Les trois journées d’actions des cheminots se poursuivront mercredi matin avec un piquet interprofessionnel à l’atelier TGV de Forest dès 06h00.

Belga – Photo : MG