Trois journées d’action historiques : comment les syndicats s’organisent
Les syndicats organisent, en front commun, trois jours de grève nationale ces 24, 25 et 26 novembre. Ce lundi 24, ce sont les transports en commun qui sont appelés à faire grève, le 25 tous les services publics et enfin tous les secteurs le mercredi 26.
L’une de nos équipes à suivi Florence Lepoivre, secrétaire générale de la FGTB Bruxelles, qui s’est rendue sur le terrain pour soutenir les équipes sur certains des 130 piquets de grève installés à Bruxelles. Notamment l’atelier TGV de Forest ou encore à la police fédérale.
► Reportage d’Adeline Bauwin et Nicolas Scheenaerts