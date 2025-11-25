Le secteur gynéco-obstétrique en grève pour 36 heures à l’hôpital Saint-Pierre

Selon les grévistes, la qualité des soins prodigués est en danger. Les économies imposées par le gouvernement ont pour conséquence la suppression de lits et de postes dans le service. Pour autant, “on refuse de faire des concessions sur la qualité, l’inclusivité et l’équité des soins”, a expliqué Clémence Bertouille. “On continuera donc à avoir une bonne qualité de soins. C’est une responsabilité que l’on porte sur nos épaules alors qu’il s’agit d’une responsabilité sociétale, qui devrait être portée par le gouvernement.”

Cette dernière a tiré la sonnette d’alarme. “La profession s’essouffle, la passion s’essouffle. On a peur de ne plus savoir faire de miracles”. Les conditions de travail deviendront plus difficiles avec les nouvelles mesures gouvernementales selon la sage-femme. “Concrètement, on aura moins de pauses, plus d’heures supplémentaires pour le même salaire”, a encore dénoncé Clémence Bertouille.

Les grévistes ne s’estiment pas entendues par le gouvernement. Le secteur prend en charge majoritairement des femmes, qui seront plus touchées par les mesures gouvernementales, selon les intervenantes. “On est beaucoup de femmes qui prennent soin de femmes. On n’est pas du tout entendues”, a regretté Clémence Bertouille. “On est le seul secteur à prendre en charge deux patients ou patientes, la mère et le nouveau-né, pour le prix d’un. C’est inadmissible”, a conclu la sage-femme.

Belga