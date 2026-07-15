Gabriel Persoons succède à David Weytsman à la présidence de Vivaqua

Le conseil d’administration de Vivaqua a désigné mercredi Gabriel Persoons (MR) comme nouveau président de la société publique qui gère la production et la distribution d’eau potable, la gestion des réseaux d’égouts et la lutte contre les inondations, principalement à Bruxelles.

Cet élu et mandataire de Watermael-Boitsfort succède David Weytsman, président depuis mars 2025 et qui avait récemment annoncé son départ. Président du CPAS de la Ville de Bruxelles, M. Weytsman est également le président de la Régionale bruxelloise du MR depuis la fin du mois d’avril dernier.

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Gabriel Persoons est administrateur de Vivaqua depuis février 2019. Il a siégé au comité de rémunération et au Bureau exécutif avant de devenir président, en mars 2025, du comité d’audit et des risques de Vivaqua.

Dans un communiqué, la CEO de Vivaqua, Laurence Bovy a remercié David Weytsman pour son implication au service de Vivaqua. Durant sa présidence, celui-ci “a accompagné l’entreprise dans plusieurs dossiers déterminants pour son avenir, notamment l’élaboration du plan stratégique VIVAnext 2 et les travaux liés à la recapitalisation de Vivaqua, dans un contexte particulièrement exigeant“.

Mme Bovy a par ailleurs souligné que le nouveau président connaît parfaitement l’entreprise, en tant que président du comité d’audit et des risques. “Son expérience et sa connaissance approfondie des dossiers stratégiques constituent des atouts précieux pour accompagner Vivaqua dans les prochaines étapes de son développement“, a-t-elle encore dit.

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Gabriel Persoons a quant à lui indiqué qu’au fil des années, il avait “développé un attachement profond à l’entreprise, à ses équipes et à sa mission de service public. Je mesure pleinement les défis qui attendent Vivaqua ainsi que l’ensemble du secteur de l’eau dans les années à venir: investissements, transition climatique, résilience des infrastructures et maintien d’un service de qualité accessible à tous“, a-t-il dit.

Belga