Schaerbeek : Vivaqua entame un vaste chantier sous le boulevard Lambermont

Vivaqua entame mercredi un important chantier de remplacement d’une conduite majeure d’alimentation en eau sous les boulevards Lambermont et Général Wahis, à Schaerbeek, a annoncé lundi la société de gestion de l’eau bruxelloise.

L’intervention est nécessaire en raison de l’état de vétusté d’une conduite en béton de 600 mm de diamètre et d’environ 1.300 mètres de long, posée vers 1930, qui “joue un rôle stratégique dans l’alimentation en eau de la commune de Schaerbeek et d’une partie d’Evere“.

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Cette conduite est située à plusieurs endroits directement sous les voies du tram. “Une défaillance pourrait avoir des conséquences importantes, tant pour l’alimentation en eau des zones desservies que pour l’intégrité de la voirie et l’exploitation du réseau de tram“, souligne Vivaqua.

Le chantier, dont les investissements s’élèvent à près de 2,2 millions d’euros, débutera d’abord sous le boulevard Lambermont et entraînera une interruption de la circulation sur le tronçon entre l’avenue Louis Bertrand et l’avenue Chazal. Les carrefours resteront toutefois accessibles afin de permettre la traversée du boulevard.

Les travaux se poursuivront ensuite sous le boulevard Général Wahis. A partir de mi-octobre, ils entraîneront une réduction de capacité sur le boulevard, une bande de circulation sera fermée dans chaque sens entre l’avenue Chazal et le boulevard Léopold III.

Dès la mi-novembre, les travaux se concentreront sur la voirie latérale du boulevard Lambermont, permettant à la circulation sur la voie principale d’être rétablie. Des déviations seront mises en place via les avenues Louis Bertrand, Voltaire, Paul Deschanel et Rogier. Une signalisation temporaire guidera les automobilistes.

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Vivaqua précise que les travaux n’auront pas de conséquences sur les déplacements des piétons et des cyclistes ainsi que sur la circulation des transports en commun. Le calendrier reste susceptible d’évoluer en fonction des conditions météorologiques et des aléas de chantier, note-t-elle.

Belga