La recapitalisation de Vivaqua est mise sur les rails

L’assemblée générale extraordinaire de Vivaqua a validé lundi deux opérations jugées essentielles pour la pérennité financière de cet opérateur historique de la gestion de l’eau à Bruxelles et dans plusieurs communes de la périphérie.

Il s’agit d’un apport en numéraire de 180 millions d’euros par la Région de Bruxelles-Capitale, entraînant son entrée au capital de Vivaqua dès cette année ; et d’un apport en nature par Hydria, ex-SBGE (Société bruxelloise de Gestion de l’Eau), avec effet au 1er janvier 2027. Cette dernière opération consiste en un transfert d’actifs (infrastructures) et d’activités liés aux bassins d’orage et aux collecteurs.

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Hydria est responsable de la collecte et du traitement des eaux usées du bassin de la Senne. À ce titre, elle gère jusqu’ici la station d’épuration de Bruxelles Sud et cinq grands bassins tampons ainsi que le réseau de mesures Flowbru, qui collecte de nombreuses données utiles telles que le débit des cours d’eau, de collecteurs d’eaux usées et des bassins tampons.

Selon le communiqué de Vivaqua diffusé à l’issue de l’AG extraordianaire, l’entrée de la Région de Bruxelles-capitale et d’Hydria dans le capital de Vivaqua s’accompagne d’une évolution importante de sa gouvernance, tant en termes de composition des organes que de modalités de prise de décision.

Une période transitoire est prévue de 2026 jusqu’au renouvellement des conseils communaux à l’issue de la législature actuelle, soit début 2031. Le nombre d’administrateurs sera alors revu à la baisse par rapport à la situation actuelle.

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Sur la proposition de la Région bruxelloise et d’Hydria, l’assemblée générale extraordinaire a approuvé les candidatures suivantes en vue d’occuper des mandats d’administrateurs et administratrices: Laurence Demeulemeester (ndlr: Groen), Ann Frerotte (MR); Christian Lamouline (Les Engagés); Yassine Rafik (MR); Jérémie Tojerow (PS); Quentin van den Hove (Anders).

Belga