Laurence Bovy (Vivaqua) : “Il n’y a pas plus d’effondrements de voiries qu’avant à Bruxelles”

Laurence Bovy, la directrice générale de Vivaqua, était l’invitée de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Elle répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

De gros chantiers sont en cours chez Vivaqua. Une partie de nos infrastructures de distribution d’eau devient vétustes et nécessite donc une intervention. Plusieurs effondrements de voiries ont d’ailleurs eu lieu récemment un peu partout dans la capitale. Mais selon Laurence Bovy, la directrice générale de Vivaqua, ces incidents ne sont pas plus nombreux qu’avant. “Est-ce que depuis le début de l’année nous avons plus d’effondrements que les autres années ? Ce n’est pas ce que les chiffres nous disent“, explique Laurence Bovy au micro de Bonjour Bruxelles.

Elle reconnait tout de même quelques incidents. “Ce qui est vrai, c’est que nous avons eu quelques incidents… Je comprends donc cette perception très médiatisée. Quand on entrave la circulation d’un tram, évidement c’est spectaculaire. Quand, à Molenbeek, à l’occasion d’une fuite d’eau, on a une voiture qui tombe dans un trou, on en parle beaucoup plus dans les médias. Mais nous suivons attentivement tous ces effondrements. Et nous n’en avons pas plus en 2026 que les années précédentes.”

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Ce n’est pas pour autant que Laurence Bovy minimise ce genre de problème. “Un effondrement, c’est toujours un effondrement de trop. C’est toujours le signe d’une nécessité de rénovation d’un réseau. Donc c’est bien la preuve qu’il faut continuer d’investir dans ces infrastructures sous-terraines qui sont essentielles à la population à Bruxelles pour avoir de l’eau potable tous les jours dans le robinet et pour évacuer les eaux sales. Et qui sont de plus en plus mises à mal par un charroi très important dans cette Région.”

Rédaction