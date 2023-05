Françoise De Smedt (PTB) sur le métro 3 : “Il faut demander des comptes au gouvernement bruxellois”

La cheffe de groupe PTB au Parlement bruxellois Françoise De Smedt demande plus de transparence dans l’épineux dossier de l’extension du métro Nord, qui connait encore cette semaine son lot de rebondissements. Elle était l’invitée de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles ce mercredi matin.

On apprenait hier que Beliris souhaite suspendre le projet de métro vers Schaerbeek. En cause: un surcoût important dans les offres rendues par les entreprises de génie civil pour construire le tunnel et les stations comprises entre la gare du Nord et Bordet (à hauteur de 2,4 milliards d’euros).

► Métro 3 : Beliris souhaite suspendre le projet de ligne vers Schaerbeek, son directeur convoqué

Invitée dans Bonjour Bruxelles ce mercredi matin, Françoise De Smedt (PTB) est revenue sur ce dossier. Dans l’opposition, le PTB n’est pas contre le projet, mais pas à n’importe quel prix. “On ne va pas mettre les Bruxellois dans la pagaille financièrement. On ne peut pas accepter tout et n’importe quoi”, s’exclame Françoise Desmet.

La cheffe de groupe PTB au Parlement bruxellois demande plus de transparence. “Comment cela se fait qu’il y a des surcoûts si importants, ce n’est pas normal. Il faut demander des comptes. (…) Le manque de transparence, c’est à tous les niveaux. Le gouvernement bruxellois doit offrir cette transparence aux citoyens. On demande également cette fameuse note de Beliris. On veut pouvoir analyser tout cela.”

Françoise De Smedt annonce qu’elle va d’ailleurs interroger le gouvernement au Parlement bruxellois à ce sujet dans les jours à venir.

► Découvrez tous les articles à propos de Métro 3

Rédaction