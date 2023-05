Métro 3 : Beliris souhaite suspendre le projet de ligne vers Schaerbeek, son directeur convoqué

Beliris a déposé une note en ce sens auprès du gouvernement bruxellois.

Le quotidien L’Echo annonce ce mardi que Beliris souhaiterait suspendre le projet de métro vers Schaerbeek. En cause: un surcoût important dans les offres rendues par les entreprises de génie civil pour construire le tunnel et les stations comprises entre la gare du Nord et Bordet.

Selon nos sources, deux offres seulement ont été remises dans le cadre de l’appel d’offres pour la construction de ce tronçon. Elles sont nettement plus élevées que ce que les promoteurs du projet attendaient. Un budget de plus de 2 milliards d’euros pour cette seule extension nord est évoquée, alors que le budget initial de l’ensemble du projet était normalement d’1,6 milliard. Il a déjà été revu à la hausse – à environ 2,3 milliards d’euros – depuis.

Une offre d’emploi qui interroge

Ce qui a mis la puce à l’oreille du quotidien, c’est une offre d’emploi publiée par le fonds fédéral – en charge du développement du tronçon compris entre la gare du Nord et Bordet – pour un accompagnateur de processus de changement pour une mission auprès du service de ressources humaines. Celle-ci est énoncée de la manière suivante: “Beliris est actuellement confronté à une suspension d’urgence de l’un de ses plus grands projets : la construction de la ligne 3 du métro. Au cours des prochains mois, il sera confirmé s’il s’agit d’une suspension ou d’un arrêt définitif… En raison de cette suspension soudaine du projet, l’organisation a été contrainte d’absorber les employés internes dans un délai très court et de les guider vers un nouveau rôle professionnel. Tant sur le plan psychologique que sur le plan organisationnel, cette transition sera un défi“.

“La décision appartient au gouvernement”

Interrogé, le cabinet de la ministre fédérale en charge de Beliris, Karine Lalieux (PS) a indiqué qu”“aucune décision n’a été prise” et que celle-ci reviendra au gouvernement bruxellois. Elle a néanmoins précisé qu’une note avait bien été remise lundi au gouvernement.

Cette information est confirmée par différents cabinets du gouvernement bruxellois où l’on se dit “”très surpris” de l’information évoquant une suspension du projet.

“Beliris nous a en effet informé en début de semaine des offres reçues. Le métro reste un projet important pour le gouvernement bruxellois. Nous allons en discuter ce jeudi au conseil des ministres. Aucune décision n’est prise à ce stade“, a-t-on indiqué au cabinet du ministre-président Vervoort.

Dans l’opposition au parlement bruxellois, Christophe De Beukelaer (Les Engagés) a estimé que le dossier du métro manquait désormais de leadership politique. Le député humaniste s’est demandé depuis quand Beliris était au courant de la situation dès l’instant où l’opérateur disposait des offres depuis le mois d’avril. Même question pour le gouvernement bruxellois avec en filigrane les questions de savoir lequel des deux décide dans ce dossier et quel sort sera réservé au tronçon Nord-Albert dont la réalisation en cours engage jusqu’ici quelque 732 millions d’euros d’argent public.

Le directeur de Beliris convoqué

Cédric Bossut, le directeur de Beliris, a été convoqué cet après-midi chez Karine Lalieux. “Je lui ai dit qu’il fallait être très attentif à savoir où était le pouvoir de chacun et à ne pas faire des maladresses comme il l’a fait en lançant des rumeurs“, explique la ministre à notre micro suite à cette réunion. Celle-ci affirme néanmoins ne jamais avoir eu de problème avec cette administration. “C’est une maladresse, nous avons rectifié le tir et maintenant tous les éléments sont dans les mains du gouvernement bruxellois“, conclut-elle.

► Découvrez tous les articles à propos de Métro 3

Rédaction – Visuel : Beliris