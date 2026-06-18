Foyer anderlechtois: le Conseil d’administration convoqué jeudi est suspendu par le Tribunal de l’entreprise

Le Tribunal de l’entreprise a décidé de suspendre le Conseil d’Administration convoqué jeudi au Foyer anderlechtois, a annoncé jeudi Marcela Gori, vice-présidente MR de cet organe.

Selon celle-ci, le Président du Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles lui a ainsi donné raison en ordonnant “la suspension du Conseil d’administration contesté du Foyer anderlechtois“.

Mme Gori avait introduit une requête afin de “faire respecter les décisions prises par le Conseil d’administration extraordinaire du 15 juin dernier“.

Dans le contexte de l’information judiciaire ouverte, et des travaux de la commission d’enquête parlementaire faisant suite aux révélations concernant l’attribution de logements sociaux au Foyer anderlechtois, une majorité d’administrateurs avait décidé de suspendre temporairement Lotfi Mostefa (PS) de ses fonctions de président et de confier à Marcela Gori la présidence faisant fonction de l’institution.

L’aile socialiste du CA et la direction contestent la validité de cette décision.

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Selon Mme Gori, dans son ordonnance, le Tribunal considère que les décisions prises par le Conseil d’administration du 15 juin doivent être respectées tant qu’elles n’ont pas été annulées par une décision judiciaire. Il a dès lors ordonné la suspension de la réunion convoquée le 18 juin ainsi que l’interdiction de délibérer sur les points inscrits à son ordre du jour.

Marcela Gori a enfin déclaré qu’elle entendait “travailler avec force pour assurer au Foyer anderlechtois le statut de société irréprochable en termes de bonne gouvernance… Depuis des mois, à chaque réunion, à chaque phrase, on a remis en doute mes signalements et mes remarques. Et pourtant, dossier après dossier, j’ai démontré que j’avais raison, car je n’ai qu’un seul guide: la loi“, a-t-elle dit.

“Le Foyer anderlechtois doit aujourd’hui tourner la page des polémiques pour se consacrer pleinement à sa mission: offrir un logement social géré avec rigueur, équité et intégrité“, a-t-elle conclu.

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