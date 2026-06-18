Commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois: un désaccord retarde les auditions du jour de près de deux heures

La commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois a entamé jeudi une nouvelle série d’auditions avec une heure trois quarts de retard. En cause: un désaccord au bureau entre les ailes MR, PS et Engagés sur les auditions du jour.

Après pas mal de retard sur l’horaire prévu (9h30), le président de la commission, Bertin Mampaka est venu faire un état des lieux sous la forme d’un constat de désaccord au Bureau de la commission. Il a dès lors demandé à celle-ci de s’exprimer elle-même sur la proposition d’auditions du jour.

Cette situation n’a pas manqué de créer une forte irritation dans l’opposition (e.a. Ecolo, PTB, DéFI et N-VA), d’autant que des incidents ont déjà émaillé la réunion précédente du bureau, mardi, engendrant eux aussi un retard à l’allumage des travaux du jour.

Bernard Clerfayt (DéFI) avait alors ainsi fait observer, en commençant à s’adresser aux journalistes de l’émission Pano, qu’il n’avait pu se préparer, découvrant seulement en séance, qui viendrait.

D’autres ont déploré avoir à découvrir les documents mis à la disposition des commissaires, seulement à l’entame de la séance au cours de laquelle ils sont abordés.

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Le site du Parlement qui annonce chaque jour des mises à jour des noms des personnes à auditionner ne l’est jusqu’ici jamais avant une séance. Les observateurs attentifs des travaux les découvrent donc au fur et à mesure des longues séances. Idem pour les organes qu’ils représentent.

Derrière cette situation tendue et floue en termes d’organisation, il y a la décision votée en séance plénière le 5 juin dernier de terminer l’ensemble des travaux pour le 21 juillet.

Cette décision a été obtenue mollement par 37 oui (la majorité sans le PS) et 47 abstentions (l’opposition + le PS).

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