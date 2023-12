Fouad Ahidar compte se présenter aux communales à Jette et monter une liste pour la Chambre

Le député bruxellois a décidé de lancer sa propre liste.

Fouad Ahidar est venu confirmer son divorce avec Vooruit après plus de 20 ans au sein du parti, dans Bonjour Bruxelles ce mercredi. “Quand on n’est plus d’accord avec les lignes du parti et qu’on voit que son président (ndlr : Conner Rousseau qui a démissionné) tire de plus en plus vers la droite, cela me pose problème“, justifie-t-il.

La place que lui proposait le parti – à savoir dernier sur la liste régionale pour 2024 – n’est “qu’un des 50 points qui l’ont poussé à quitter le parti“. “Je n’ai pas besoin de Vooruit pour être élu“, déclare-t-il. Le député bruxellois réfléchirait depuis longtemps à quitter le parti, et la réception ce week-end d’une partie du programme national de Vooruit aurait fini par le convaincre.

Fouad Ahidar a par ailleurs été exclu du bureau de Vooruit en 2022 car il n’avait pas voté pour l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. “C’est dans ce bureau que tout se décide. Quand on n’est plus dans le bureau national, on a plus rien à dire et je ne vois donc pas pourquoi je resterais dans le parti“.

Il annonce d’ores-et-déjà qu’il va monter sa propre liste pour les prochaines élections. “J’ai un programme clair pour les Bruxellois que je veux défendre.” S’il rassemble le nombre de signatures suffisantes, il compte présenter sa nouvelle liste à l’échelon communal, régional, mais aussi fédéral.

► Revoir aussi | Les réactions s’enchaînent après les propos de Fouad Ahidar : l’opposition flamande demande sa démission

■ Une interview de Fouad Ahidar au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles