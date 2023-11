Les réactions s’enchaînent après les propos de Fouad Ahidar : l’opposition flamande demande sa démission

Interrogé par Zinneke Tv, Fouad Ahidar a notamment affirmé : “ils (ndlr: les Israéliens) ont tout fait pour éradiquer cette population et cela depuis pratiquement 75 ans. Ils ont semé la haine et le massacre et la désolation depuis 75 ans. Et aujourd’hui il y a une petite réponse qui a été donnée par une partie du Hamas et malheureusement le monde ne se penche que sur cette partie-là alors que cette même population gazaouie se fait massacrer depuis 75 ans et je n’ai pas vu autant d’émotivité chez les gens“.

Des réactions de tous bords

Dans l’aile flamande de la majorité, Arnaud Verstraete (Groen) a qualifié ces propos de “totalement inappropriés” et “incompréhensibles“. Pour lui, la violence contre des citoyens innocents n’est jamais justifiable.

Dans l’opposition, comme l’élu du Vlaams Belang, le groupe N-VA a estimé que M. Ahidar ne pouvait plus représenter la VGC et demandé qu’il soit déchargé de sa fonction de président de l’assemblée car “ses propos vont à l’encontre des normes et valeurs démocratiques qu’un président du Conseil de la Communauté flamande de Bruxelles doit promouvoir“.

Bianca Debaets (CD&V) s’est également dite choquée par les propos de Fouad Ahidar à qui elle reconnaît toutefois un très bon travail comme président de la VGC, mais qui a “sérieusement dérapé“. “De la part d’une personne dans sa position, on s’attend à un langage et à des actions qui font le lien, et non des déclarations qui ne visent qu’à marquer des points à titre personnel auprès d’un groupe et à attiser la haine. C’est pourquoi nous exigeons des excuses. Si nous ne les recevons pas, nous ne voyons pas d’autre issue que de demander sa démission“, a-t-elle dit.

