Communales 2024 : à Jette, la majorité veut reconduire son alliance

Les listes LBJette, Ecolo-Groen, et MR-Open vld ont trouvé un accord.

Depuis 2010, la majorité jettoise se compose d’échevins issus des listes LBJette, Ecolo-Groen, et MR-Open vld. Une collaboration qui, selon les principaux intéressés, se déroule bien. “La législature 2018-2024 s’est concrétisée par plusieurs grandes avancées et des chantiers importants“, se targuent les trois formations par voie de communiqué, citant notamment la mise en œuvre du contrat de quartier durable Magritte ; l’extension de l’école Poelbos et une nouvelle salle de sports ; l’adoption du plan Air-Climat ; la réalisation du plan d’Action Social et d’égalité des chances et la rénovation de façade à façade du trajet du tram 19 avec la création d’un “pocket parc”.

“Pour autant, il y a des défis importants à relever dans un contexte particulièrement difficile de crise sociale et climatique“, ajoute le communiqué. C’est pourquoi ces formations ont décidé de proposer aux Jettois la reconduction de leur majorité lors de la prochaine législature 2024-2030. Leur accord “inscrit dans la continuité” se base sur six grands axes : Jette sécurisée ; solidaire et inclusive ; rénovée et mobile ; vers la transition durable ; culturelle, sportive, familiale et intergénérationnelle ; bien gérée. “Il ne s’agit pas d’une liste commune, mais d’un accord négocié entre trois partenaires qui ont des priorités et des programmes différents“, précise Thomas Naessens, tête de liste de la liste Ecolo-Groen. Chacune de ces formations va donc faire campagne de son côté et, en cas de nouvelle majorité, se répartiront les postes en fonction des résultats.

Mais cet accord entre ces trois formations avant même que les élections peut surprendre. “L’importance d’un pré-accord comme celui-là s’intègre dans une perspective de responsabilité“, tempère Thomas Naessens. “Il est clair que nous travaillons à une politique communale cohérente et fonctionnelle le plus en amont possible pour pouvoir réagir efficacement le plus vite possible, mais il n’est pas question de cadenasser. Il s’agit seulement d’une question de transparence auprès des électeurs.”

Lors des élections du 13 octobre, la Liste du bourgmestre sera portée par la tête de liste Claire Vandevivere, la liste MR-Open vld par Sven Gatz et Ecolo-Groen par Thomas Naessens.

