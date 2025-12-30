Formation bruxelloise : PS et Vooruit prêts à continuer les discussions sur base de la note Verougstraete

Le PS et Vooruit sont disposés à poursuivre le travail sur base de la note du formateur bruxellois Yvan Verougstraete (Les Engagés), moyennant des observations qu’ils réservent à ce dernier, ont-ils confirmé mardi à Belga. Le CD&V adoptait une position plus attentiste, tandis que l’Open Vld ne donnait aucun signe de ralliement pour constituer une majorité côté néerlandophone.

Ayant pris l’initiative le 11 décembre après l’échec du MR, Yvan Verougstraete a remis le 24 décembre aux autres partis assistant aux pourparlers (PS, Ecolo, DéFI, Groen, Vooruit et CD&V) une note politique et budgétaire sur laquelle il attend des observations pour ce mercredi 31 décembre. Des documents de travail adaptés seraient alors discutés en bilatérales les 5 et 6 janvier, avant d’éventuellement engager des négociations à partir du 8 ou du 9 janvier.

Selon des fuites dans la presse ce week-end, le centriste viserait à ramener le déficit à 248 millions d’euros d’ici 2029, via une réduction des dépenses de 1,3 milliard d’euros, avec un volet de recettes de 200 millions d’euros. Parmi les politiques envisagées, le maintien des primes Renolution, une administration à la diète et une pause du projet de métro 3.

Le PS se dit disposé à poursuivre le travail sur base de cette note, moyennant ses remarques qu’il réserve au formateur. Vooruit de même, “sans aucun doute”. DéFI réserve lui aussi ses remarques au formateur, “comme convenu”, disait-on chez les Amarantes.

Par la voix de Zakia Khattabi, Ecolo avait insisté sur le silence nécessaire à la bonne marche des pourparlers. “Le document est à ce stade loin de ce que les écologistes sont prêts à soutenir. Mais la question n’est pas là. Il s’agit d’une note de base, d’un point de départ sur lequel chacun doit pouvoir réagir librement et sérieusement, pas d’un accord ficelé ni d’un aboutissement”, écrivait-elle récemment sur les réseaux sociaux. “Nous discutons de toutes les solutions, mais ne faisons aucun commentaire sur la note”, disait-on chez Groen.

La position du CD&V semblait plus attentiste. Les chrétiens-démocrates procéderont à une évaluation la semaine prochaine “en fonction du texte de base” qui sera proposé par Yvan Verougstraete. Les documents actuels, faisaient-ils observer, ne constituent pas encore ce texte de base… Le président du parti, Sammy Mahdi, avait exclu une majorité de centre-gauche à Bruxelles, mais le chef de file bruxellois, Benjamin Dalle, assiste aux réunions.

Techniquement, l’attelage de centre-gauche que tente de mettre en place le patron des Engagés compte une courte majorité du côté francophone (37 députés sur 72 depuis le ralliement technique de l’ex-PTB Soulaimane El Mokadem au groupe PS), mais il manque toujours une majorité côté néerlandophone.

L’Open Vld, qui jusqu’ici maintient l’exigence d’associer la N-VA, ne donnait pas de signes de ralliement. Dans De Tijd, les libéraux flamands se montraient peu impressionnés par ce qu’ils lisaient dans les médias de la note Verougstraete. Ils veulent davantage d’économies, un glissement fiscal (“taxshift”) et s’attaquer à la “lasagne institutionnelle” de Bruxelles.

Belga