Formation bruxelloise : le PS compte sur les partis “de bonne volonté” pour s’accorder au Parlement sur un budget

Ce lundi, le Parlement bruxellois fait sa rentrée. L’occasion, espèrent plusieurs partis, de relancer les tentatives de former un gouvernement régional. Pour le PS bruxellois, cela passera par la confection d’un budget, via le Parlement.

Le chef de file des socialistes francophones bruxellois Ahmed Laaouej a confirmé lundi au micro de La Première (RTBF) que l’objectif était de faire voter un texte qui mandaterait l’actuel gouvernement, en affaires courantes, sur la question d’un budget 2026. “On verra le véhicule qui sera utilisé, une résolution, un autre texte, … (…) L’objectif est de créer une plateforme de partis qui peuvent s’entendre sur des priorités communes, car un budget, c’est tracer des priorités.” “La rentrée parlementaire permettra de faire revivre cette institution (…) pour en effet aller vers la formation d’un gouvernement”, poursuit-il.

En priorité, il faut que les acteurs “de bonne volonté” puissent “remettre de l’ordre dans les comptes et puis surtout tracer ce qui demain pourrait être un accord de gouvernement.” Le socialiste compte sur le MR et les Engagés côté francophone, ainsi que Groen, Vooruit et le CD&V côté néerlandophone. “L’Open VLD a manifesté son désintérêt, peut-être qu’il va changer d’avis (…) Nous sommes prêts à avancer”, tenant compte du fait qu’un budget ne nécessite qu’une majorité simple au Parlement.

Le socialiste a par ailleurs répété que les libéraux flamands, qui avaient décliné la proposition du “facilitateur” d’engager des négociations à sept partis, sans la N-VA, sont responsables selon lui d’une sorte de “hold-up démocratique contre le choix des Bruxellois”. “La N-VA s’est écrasée lors des dernières élections. Il n’y a pas de raison qu’on nous les impose”.

