Formation bruxelloise : Frédéric De Gucht veut tenter une ultime tentative dans les prochains jours

Le chef de file bruxellois de l’Open VLD, Frédéric De Gucht, entend jouer dans les prochains jours sa “dernière carte” pour sortir de l’impasse qui paralyse la formation d’un gouvernement bruxellois. À défaut de succès, il n’exclut pas le recours à de nouvelles élections. Le candidat à la présidence du parti l’a déclaré mardi dans l’émission De Afspraak (VRT Canvas).

De Gucht affirme vouloir prendre cette initiative car il est accusé, par plusieurs formations bruxelloises, d’être responsable du blocage actuel. Selon lui, deux grands blocs s’opposent à Bruxelles : d’un côté le MR et l’Open VLD, de l’autre le PS. L’Open VLD se dit prêt à discuter du fond, mais regrette que le socialiste Ahmed Laaouej ait décliné son offre de dialogue après l’échec de la tentative de médiation menée par Yvan Verougstraete (Les Engagés).

Pour sortir de l’ornière, De Gucht souhaite réunir toutes les forces démocratiques (à l’exception du PTB, du Vlaams Belang et de Team Fouad Ahidar) afin de leur présenter la vision de l’Open VLD. “Ce serait la première fois qu’un véritable débat de fond s’engagerait autour de la table“, souligne-t-il.

Si cette tentative échoue, “il faudra peut-être admettre que nous avons échoué politiquement et envisager un retour aux urnes“, prévient-il.

Par ailleurs, De Gucht estime qu’il serait contre-productif de préparer déjà un budget pour 2026. “Un budget doit être l’aboutissement d’une politique. Or des choix fondamentaux restent à faire“, insiste-t-il, citant notamment le prix de l’abonnement STIB pour les jeunes et les seniors, ou encore le fait que 788 ASBL bénéficient de subsides à Bruxelles

Belga