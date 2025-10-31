Formation bruxelloise : “Il n’appartient pas à Georges-Louis Bouchez de redéfinir seul le cadre des discussions”

Le climat reste tendu dans les négociations budgétaires bruxelloises. Interrogé ce vendredi, dans Bonjour Bruxelles, le député fédéral socialiste Khalil Aouasti a dénoncé la méthode de travail imposée par le président du MR, Georges-Louis Bouchez, qu’il accuse de vouloir “renverser la table” après cinq semaines de discussions intensives.

“Nous avons travaillé sérieusement sur le budget depuis cinq semaines. Et voilà que Georges-Louis Bouchez s’autoproclame formateur et décide de changer le cadre de discussion. Ce n’est pas à lui seul de le redéfinir”, insiste Khalil Aouasti, rappelant que le PS demande désormais une séance plénière avant toute reprise des travaux.

Ainsi, le Parti socialiste refuse d’adhérer à ce qu’il qualifie de “méthode Arizona”, c’est-à-dire une négociation politique sans base chiffrée solide. “Nous ne nous engageons pas sur des déclarations de bonne intention qu’on ne peut pas chiffrer. Aujourd’hui, nous travaillons avec sérieux pour trouver les justes mesures pour les Bruxellois”, a ajouté le député.

Concernant les perspectives d’un accord budgétaire, Khalil Aouasti se veut prudent mais déterminé : “Trouver un milliard d’euros, ce n’est pas simple, mais nous cherchons les justes mesures pour les Bruxellois”.

Sur le plan fédéral, le socialiste s’est montré très critique envers le ministre Clarinval (MR), accusé d’avoir manipulé des chiffres sur les demandeurs d’emploi étrangers : “C’est un mensonge. Il a volontairement instrumentalisé les chiffres pour diviser la population. Cela mérite plus qu’une motion de défiance. Quand un ministre ment, il doit démissionner”.

Quant à une éventuelle motion de défiance, Aouasti renvoie la balle à d’autres partis : “Nous verrons s’il y a cohérence entre les principes et les faits. Maxime Prévot a fait une grande intervention sur les réseaux sociaux en dénonçant l’instrumentalisation des chiffres. Est-ce que les Engagés iront jusqu’au bout? Est-ce que Vooruit ira jusqu’au bout?”, s’interroge Khalil Aouasti.

Interview de Khalil Aouasti, député fédéral PS au micro de Fabrice Grosfilley