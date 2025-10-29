Les négociations bruxelloises reprendront lundi, annonce Georges-Louis Bouchez

Georges-Louis Bouchez entend reprendre les négociations bruxelloises à partir de la semaine prochaine, a-t-il indiqué mecredi à la VRT. Le Montois dit espérer pouvoir doter la Région capitale d’un nouveau gouvernement au début de l’année prochaine.

Le président du MR a repris le flambeau des mains de son coreligionnaire David Leisterh qui a jeté l’éponge mardi et annoncé son retrait de la vie politique régionale et nationale.

“Nous n’allons pas changer radicalement ce qui est sur la table. Ce que Leisterh a proposé était la bonne voie. Des adaptations sont possibles, mais il n’y aura pas de grands changements à ce qui était proposé”, a commenté M. Bouchez. Celui-ci ne s’est pas exprimé sur l’identité du futur formateur appelé sans doute à devenir le prochain ministre-président.

Ces dernières semaines, six formations (Groen, Open-VLD, Vooruit, MR, PS et Les Engagés) ont tenté de trouver un accord pour doter la Région d’un budget 2026, mais ces discussions ont capoté, précipitant la démission de M. Leisterh, plus de 500 jours après les élections régionales.

Mercredi matin, sur les ondes de La Première (RTBF), le député bruxellois PS Martin Casier avait pourtant assuré que son parti était d’accord avec 85% des propositions budgétaires avancées par le formateur libéral.

Pour le président du MR, présenter les choses de la sorte n’est pas exact. Selon lui, le PS refuse d’accepter le constat de départ. Et plutôt que 85%, M. Bouchez estime que les socialistes n’étaient d’accord qu’avec la moitié seulement des propositions.

Le libéral a encore précisé à la VRT vouloir mettre ces prochains jours à profit pour analyser les questions budgétaires et financières avec des experts. Des entretiens bilatéraux pourraient commencer vendredi ou ce week-end avec la volonté de remettre les six partis autour d’une même table à partir de lundi.

L’urgence est à l’aboutissement des discussions budgétaires, insiste le PS bruxellois

“L’urgence est à l’aboutissement des discussions budgétaires. C’est ce qu’attendent de nous les secteurs impactés, en particulier le secteur non marchand et le tissu associatif bruxellois“, insiste mercredi le PS bruxellois dans un communiqué envoyé à Belga, après que le président du MR Georges-Louis Bouchez a dit vouloir reprendre dès lundi les négociations à six partis autour d’une future majorité régionale. Pour le PS, “la priorité absolue est l’adoption d’un cadre budgétaire et d’un budget 2026“.

“Pendant cinq semaines, nous avons travaillé à l’élaboration d’un cadre budgétaire“, rappelle mercredi le PS bruxellois, insistant sur le fait que “sur base de la dernière proposition de David Leisterh“, il avait marqué son accord “sur 85% de l’effort d’un milliard convenu, et proposé des alternatives pour le solde“.

“Aujourd’hui, le président du MR propose de mettre en suspens les discussions budgétaires pour discuter d’une note de politique générale“, observent les socialistes. Pour le PS, “l’urgence est à l’aboutissement des discussions budgétaires“. Ce n’est que sur la base “d’un cadre budgétaire définitif qu’il sera possible d’avancer sur une déclaration de politique générale qui traduira l’accord budgétaire et permettra l’installation d’un futur gouvernement“, estime-t-il.

Belga – Photo : Belga Image