Formation bruxelloise : Georges-Louis Bouchez débute ses réunions, le PS refuse d’y participer

Le formateur bruxellois Georges-Louis Bouchez entame ses travaux avec des réunions organisées ce vendredi avec des groupes d’experts techniques. Les documents préparatoires envoyés par le MR aux autres partis mentionnent des mesures sur l’emploi et l’économie. Le PS a indiqué ne pas y prendre part.

Du côté économique, toutes les entreprises, qu’elles soient grandes ou petites, vertes ou traditionnelles, devront avoir un accès équitable aux aides publiques. Le MR souhaite que Bruxelles redevienne un terreau fertile pour l’entrepreneuriat, attirer les investisseurs, simplifier les démarches administratives et centraliser les services aux indépendants dans un guichet unique numérique.

L’objectif affiché : créer un climat économique stable, rationaliser les primes et les aides à l’emploi, et rendre la région plus attractive pour les talents comme pour les entreprises.

Sur le plan de l’emploi, les notes de départ de la déclaration de politique régionale annonce une série de mesures fortes.

Le MR veut faire grimper le taux d’emploi de 10 % en dix ans, en rapprochant les 90.000 demandeurs d’emploi des 21.000 postes vacants. Cela passera par un accompagnement plus rapide et plus personnalisé via Actiris, une obligation de bilan de compétences, et même des sanctions en cas de refus injustifié d’emploi ou de formation.

Les aides à l’emploi ACS seront revues pour supprimer les dispositifs jugés inefficaces, tandis que des efforts seront faits sur la formation linguistique, les métiers en pénurie, et la création d’activité indépendante.

Enfin, la note promet une meilleure coordination entre les acteurs publics et privés du marché du travail, tout en renforçant la place des femmes et des jeunes dans l’entrepreneuriat.

Les Engagés, Groen et l’Open VLD ont confirmé leur participation aux réunions des groupes techniques. Le président libéral flamand Frédéric De Gucht a toutefois rappelé qu’il refuse toute formation de gouvernement sans majorité néerlandophone. Vooruit ne s’est pas encore prononcé.

Du côté du PS, Ahmed Laaouej réclame d’abord une réunion plénière pour redéfinir le cadre budgétaire avant d’avancer. Pour les socialistes, la priorité reste claire : finaliser le budget 2026, pas discuter d’un futur gouvernement. Ils ont donc claqué la porte des premiers groupes de travail d’aujourd’hui et de lundi.

