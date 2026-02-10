Formation bruxelloise : Frédéric De Gucht convaincu d’une “confiance renouvelée” avant l’entame du conclave

“Je n’ai pas forcément changé d’avis. Mais j’ai découvert que j’étais le dernier et le seul à encore vouloir la N-VA autour de la table”, explique Frédéric De Gucht mardi matin au micro de La Première (RTBF). “Aucun des quatre partenaires de l’Arizona autour de la table à Bruxelles n’était prêt à utiliser son pouvoir pour essayer d’amener la N-VA à la table.”

Frédéric De Gucht ne sera pas lui-même du conclave pour Anders, mais bien le récent ministre des Finances et du Budget Dirk De Smedt, la jeune élue régionale Imane Belguenani, ainsi que deux sherpas, indique-t-il. Qu’est-ce qui a changé? “Un, on a (l’engagement d’) un équilibre en 2029. Deux, on a bien négocié qu’on doit avoir un effet positif sur la fiscalité pour la classe moyenne aussi, ainsi que faire quelque chose à la sécurité et la propreté, spécifiquement aux gares du nord et midi. Et je pense qu’il y a une confiance renouvelée autour de la table sur base des discussions menées par Dirk De Smedt pour essayer de trouver un budget 2026.”

Si aucune cheminée n’a été prévue, la fumée qui aurait pu s’en échapper en cas d’accord aurait été “bleue”, assure en rigolant le président des libéraux flamands.

Belga