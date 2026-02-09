Formation bruxelloise : le conclave débutera ce mardi à 10h30

Le conclave proposé par le MR en vue de former un gouvernement bruxellois débutera mardi à 10h30, à fait savoir le Mouvement réformateur dans un communiqué. Les discussions se tiendront à la Fondation universitaire à Bruxelles.

Le président du MR et formateur Georges-Louis Bouchez avait estimé dimanche soir pouvoir lancer un processus de négociation gouvernementale avec pour objectif clair la mise en place d’un exécutif “dans les tout prochains jours”. La majorité choisie serait composée du MR, du PS et des Engagés côté francophone, et de Groen, Anders, Vooruit et du CD&V du côté néerlandophone.

Dès 10h30 mardi, “les travaux s’articuleront autour d’un cadre budgétaire qui vise le retour à l’équilibre en 2029 ainsi que d’une note de politique générale devant mener à un futur accord de gouvernement”, a précisé le MR lundi. Les interlocuteurs ne quitteront le lieu des négociations que lorsqu’un accord aura été conclu, affirme le parti libéral.

Belga – Photo : Belga Image