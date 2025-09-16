Formation bruxelloise : Fouad Ahidar prêt à soutenir une coalition depuis l’opposition

Fouad Ahidar, du parti du même nom, a appelé mardi les autres partis à présenter “un projet concret qui tient la route“, se disant alors prêt, le cas échéant, à soutenir cette coalition depuis les bancs de l’opposition, “en fournissant deux voix ou plus pour avoir une majorité dans les deux groupes linguistiques“.

L’élu bruxellois (du groupe linguistique néerlandais) a lancé cette suggestion mardi après-midi lors d’un débat au sujet de la quatrième tranche des douzièmes provisoires, en Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. “Nous n’avons pas besoin d’être dans la majorité, nous pouvons rester dans l’opposition“, a-t-il ajouté.

La “Team Fouad Ahidar” avait surpris tout le monde en se hissant d’emblée second parti dans le groupe linguistique néerlandais au parlement régional, avec 3 sièges. Ce résultat a immédiatement compliqué les choses pour la formation d’une majorité côté néerlandophone, les différents partis devant s’associer à 4, pour seulement 3 postes dans l’exécutif, s’ils veulent éviter d’intégrer la controversée “Team” dans leur coalition.

Fouad Ahidar a précisé mardi auprès de Belga qu’il serait prêt à soutenir une alliance Groen-Vooruit-CD&V, qui comptent 7 sièges ensemble, soit deux de trop peu. Son propre parti en a trois, de quoi combler le manque. Et s’il n’entre pas dans la coalition, il n’y a pas besoin de créer un poste supplémentaire.

Entre-temps, le président des Engagés, Yvan Verougstraete, poursuit mardi son travail, dans la discrétion. Des contacts seraient en cours pour envisager la possibilité de démarrer des négociations entre trois partis francophones, MR-PS-Engagés, dans le but de trouver un compromis susceptible d’être soutenu par une majorité simple (45 élus) au parlement bruxellois. Une telle majorité est suffisante pour voter un budget, mais pas pour former un gouvernement, qui requiert aussi une majorité dans chacun des deux groupes linguistiques.

Belga