Formation bruxelloise : l’Open VLD regrette que des partis aient refusé son invitation

L’Open VLD a regretté qu’un certain nombre de partis aient refusé de participer à un ultime tour de table proposé par le chef de file des libéraux flamands Frédéric de Gucht.

Des contacts ont été pris avec la N-VA et le MR au cours du week-end, a indiqué M. De Gucht lundi soir. “Nous examinerons dans les prochains jours quand nous pourrons planifier une réunion.”

Mercredi dernier, Frédéric De Gucht avait convié les partis bruxellois pour un tour de table (à l’exception du PTB, de Team Fouad Ahidar et du Vlaams Belang). Mais seuls le MR et la N-VA avaient confirmé leur venue. DéFI était empêché lundi soir, mais souhaitait participer.

Vendredi, M. De Gucht s’était déjà montré déçu que seuls le MR, la N-VA et DéFI aient explicitement répondu à son invitation. Il avait alors souligné que la note de fond du facilitateur Yvan Verougstraete (Les Engagés) ne constituait pas pour lui une base suffisante pour s’asseoir à la table des négociations.

Belga