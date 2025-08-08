Foire du Midi : un premier bilan sécuritaire globalement positif

Depuis le 19 juillet, la Foire du Midi anime le boulevard du Midi avec ses 130 attractions et son ambiance festive. Selon un bilan intermédiaire communiqué par la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles, aucun incident majeur n’a été constaté entre l’ouverture et ce mercredi 6 août.

La présence policière quotidienne sur le site a permis d’intervenir rapidement pour 12 cas d’enfants égarés et un adulte, tous retrouvés sains et saufs grâce au commissariat mobile installé sur place. Ce poste temporaire, ouvert chaque jour de 16 h 15 à la fermeture, centralise également la gestion des objets perdus. Sept ont déjà été restitués, allant de portefeuilles à des trousseaux de clés.

Côté interventions, les agents ont procédé à quatre arrestations de pickpockets et à trois interpellations pour trouble à l’ordre public, dont deux à la suite d’un différend avec un forain. Deux autres personnes, recherchées pour des faits sans lien avec la foire, ont également été arrêtées après avoir été reconnues par des policiers sur place.

En matière de mobilité, la police a fait enlever cinq véhicules gênant l’accès aux secours et est intervenue lors de quatre accidents de la circulation aux abords de la foire.

Un bilan qui, pour l’heure, confirme un climat globalement serein sur l’un des événements populaires les plus fréquentés de la capitale, qui se poursuivra jusqu’au 24 août.

