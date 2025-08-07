Les enfants malades et vulnérables mis à l’honneur à la Foire du Midi

Les forains offrent l’accès gratuit à leurs attractions à quelque 300 enfants malades ou placés par le juge.

A Bruxelles, la Foire du Midi a consacré la journée de jeudi aux enfants malades comme elle le fait chaque année. Les forains ont ainsi offert l’accès gratuit à leurs attractions à quelque 300 enfants coiffés d’une casquette de la Foire du Midi. Ceux-ci se sont également vu offrir des beignets.

Il s’agit d’enfants malades ou qui l’ont été, d’enfants atteints d’un handicap ou qui grandissent dans des conditions de vie difficiles. La Journée des enfants malades à la Foire du Midi est une tradition qui existe depuis plus de vingt ans. L’initiative est née au lendemain de l’affaire Dutroux. Patrick De Corte, porte-parole des forains bruxellois, avait alors invité Jean-Denis Lejeune, père de Julie, victime de Dutroux, à venir gratuitement à la foire avec ses enfants. Depuis lors, l’initiative n’a cessé de prendre de l’ampleur chaque année.

Tous les forains – “99,9 %”, plaisante M. De Corte – y participent, tout simplement parce que cela leur fait plaisir de voir les enfants heureux. “Pour ces enfants, c’est une journée fantastique. Deux mois ou deux semaines à l’avance, lorsqu’ils apprennent qu’ils peuvent venir, ils attendent avec impatience. Et aujourd’hui, on voit sur leur visage qu’ils sont heureux. Leur sourire est le plus beau cadeau que nous recevons en retour”, a-t-il commenté. Des organisations telles que Make-A-Wish, Smiles, ClassContact asbl, Bikers for Children et Altéo participent à l’événement. Au total, vingt associations y prennent part.

Un reportage de Simon Breem – Frédéric De Henau – Pierre Delmée