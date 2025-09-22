Fin de l’aide fédérale au plan Grand froid: “Davantage de gens se retrouveront à la rue”, prévient Alain Maron

Alain Maron dénonce la fin de la contribution fédérale au plan Grand froid et avertit d’une hausse du nombre de personnes sans abri dans les grandes villes.

Le ministre bruxellois de l’Action sociale, Alain Maron, a regretté lundi la fin de la contribution fédérale au plan Grand froid. Selon lui, la politique de sa collègue Anneleen Van Bossuyt (N-VA) va mener à plus de gens dans les rues.

► Lire aussi | Suspension du soutien fédéral au plan grand froid : le PS demande une conférence interministérielle

“Le gouvernement fédéral mène, en ligne avec ses décisions en matière d’asile, une politique qui touche durement les plus faibles et aura pour conséquence que davantage de gens se retrouveront à la rue dans les grandes villes“, a regretté M. Maron.

Belga – Photo : Belga Image