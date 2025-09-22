Passer la navigation
Suspension du soutien fédéral au plan grand froid : le PS demande une conférence interministérielle

Le PS a réclamé lundi la réunion de la conférence interministérielle Intégration sociale après la confirmation de la fin du soutien fédéral au plan “grand froid” dans les grandes villes belges.

“Quand les températures chutent, un abri n’est pas un confort : c’est une question de survie. Supprimer ce financement, c’est choisir de mettre des vies en danger pour faire des économies. Nous demandons la tenue en urgence de la CIM et la suspension de cette mesure”, a affirmé la députée fédérale Marie Meunier.

Selon la ministre fédérale de l’Intégration sociale, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), le subside accordé par le gouvernement fédéral relève d’une “compétence usurpée”, cette politique appartenant en fait aux Régions.  “Il n’est pas acceptable que le gouvernement se cache derrière des questions de compétences”, a dénoncé le PS (opposition, mais membre du gouvernement bruxellois en affaires courantes).  “La solidarité n’est pas optionnelle : elle doit rester le socle de notre société”, a souligné la députée.

Quant au PTB, il propose d’utiliser le montant de l’indemnité de logement des ministres pour la compenser.

Quelque 65.000 euros sont accordés aux grandes villes dans le cadre de ce plan Grand froid. En Région bruxelloise, seule la Ville de Bruxelles bénéficiait de cette enveloppe.

V.Lh. avec Belga

 

22 septembre 2025 - 11h15
Modifié le 22 septembre 2025 - 12h34
 

