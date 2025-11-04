Fermeture des commerces à 21h à Cureghem : les commerçants rencontrent le bourgmestre d’Anderlecht

Alors que la commune d’Anderlecht souhaite fermer les commerces du quartier Cureghem entre 21h et 5h du matin, en raison des nuisances diverses, les commerçants se mobilisent.

Visages soucieux, traits tirés : les commerçants de Cureghem se sont réunis en front commun devant le bourgmestre d’Anderlecht. Ils dénoncent un manque de concertation, dans la récente décision prise de fermer tous les commerces du quartier à 21h. “Nous avons appris la nouvelle via la presse, mais aucune concertation n’a eu lieu”, regrette Rokaya, la porte-parole du collectif des commerçants.

Si le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) défend sa mesure, ses arguments ne sont pas assez convaincants pour les commerçants. “Ils n’ont pas donné de vraies explications. Le seul point positif que je vois, c’est que tous les commerçants du quartier sont réunis pour la première fois”, précise Mohammed Choho, restaurateur.

La mesure sera votée ce jeudi au conseil communal. Une interpellation citoyenne est prévue, mais n’est pas permise. “Quand un point est mis à l’ordre du jour par le Collège, cela ne permet pas d’interpellation citoyenne sur le même thème. Mais l’opposition portera leur propos”, explique Fabrice Cumps.

Avec ou sans autorisation, les commerçants comptent bien faire entendre leur voix.

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Frédéric De Henau