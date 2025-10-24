Anderlecht veut fermer tous les commerces à Clemenceau à 21h pour diminuer les nuisances

C’est une mesure forte que vient de prendre la commune d’Anderlecht. Le collège a validé le projet de faire fermer tous les commerces du quartier Clemenceau entre 21h et 5h du matin, relate la Dernière Heure. Seule exception : les pharmacies, qui pourront rester ouvertes.

Le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS), justifie une telle décision auprès de nos confrères de la DH : “Nous sommes dans le cadre de la lutte contre les nuisances, et toujours dans la politique des hotspots (points chauds liés au trafic de stupéfiant) où les dispositions mises en place sont adaptées par quartier. Cureghem n’est pas le Peterbos. Au Peterbos, on parle davantage de cocaïne avec des clients que l’on peut sanctionner puisqu’ils ont des moyens. C’est moins le cas à Cureghem avec davantage de consommateurs de crack, plus précarisés.”

Selon un rapport de la zone de police, les incivilités augmentent fortement dans le quartier à partir de 20h et se poursuivent toute la nuit. “La concentration de commerces, surtout ouverts la nuit, offre une sorte de commodité. Cela fait du quartier un point de rendez-vous”, poursuit Fabrice Cumps. “On ne va pas éradiquer le trafic de drogue mondial. On veut juste ramener de l’apaisement et de la tranquillité pour les habitants mais aussi pour les commerçants qui subissent la situation dans le quartier.”

Les commerçants qui ne respectent pas la nouvelle règle risque une amende de 500 euros. Son entrée en vigueur est prévue après le vote au conseil communal le 6 novembre prochain et jusqu’au 6 février 2026. “C’est une première, mais la situation est compliquée et nécessite des mesures exceptionnelles. Nous sommes souvent pointés du doigt par le ministre de l’Intérieur qui ne nous donne pas les moyens d’agir pour autant. Faute de moyens, on se débrouille donc avec les moyens du bord“, déplore le bourgmestre.

> REPORTAGE Certains riverains de Clemenceau réclament le retrait des grilles sur la place, d’autres craignent un retour au chaos

Rédaction