Felipe Van Keirsbilck (CNE) : “La prochaine action aura lieu le 14 octobre. La mobilisation durera aussi longtemps qu’il le faudra”

La mobilisation de ce mercredi en front commun syndical est une étape dans un marathon d’actions, non pas un baroud d’honneur, estime Felipe Van Keirsbilck, le secrétaire général de la CNE (Confédération nationale des employés – CSC). Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Les travailleuses et travailleurs se mobilisent depuis septembre, rappelle le syndicaliste. “C’est spectaculaire ! Je ne me souviens pas qu’un gouvernement ait été en butte à opposition aussi longue.” La manifestation de ce mercredi est importante mais de dimension réduite, précise-t-il. Avec en point de mire la prochaine action déjà programmée : une grande marche des carrières le 14 octobre. “On aura alors une année complète de mobilisation et là la mobilisation sera massive car on va réclamer le droit d’avoir un travail décent.”

Pour autant, ces mobilisations lancées l’automne dernier ont-elles débouchés sur des résultats concrets ? “Oui“, répond Felipe Van Keirsbilck, notamment sur l’indexation des salaires et des allocations sociales, sur les prépensions. “On a sauvé un petit peu, même si ça reste trop peu.”

Le représentant syndical ne conteste par la légitimité démocratique de la majorité parlementaire. Mais la démocratie ne se limite pas aux élections, insiste-t-il. “Il y a tous les lieux ou les travailleurs s’expriment : les syndicats, les mutuelles etc. Et le parlement doit les écouter et discuter.” Selon lui, ce n’est pas le cas. Et de viser Les Engagés, qui n’aurait pas respecté ses engagements dans le dossier des exclusions du chômage. “Exclure 180.000 personnes du chômage sans écouter les gens qui s’occupent de ces questions, ce n’est pas la démocratie.”

Fin de la proximité entre parti et syndicat chrétiens ? “Cela fait 30 ou 40 ans que le CDH, devenu Les Engagés, n’a plus de lien avec le syndicat chrétien. En son temps Joëlle Milquet, elle, nous écoutait. Depuis lors, ils refusent de nous rencontrer. Les Engagés n’est pas un parti qui défend les travailleurs.” Depuis longtemps. les partis qui défendent les travailleurs sont le PS, Ecolo et le PTB, conclut-il.

Prochaine action : le 14 octobre

A ses yeux, la réforme du chômage est bien une réforme constitutionnelle ou communautaire déguisée. “Constitutionnelle car la sécurité sociale fait partir de la constitution matérielle de notre société et là elle est réduite à presque rien. Communautaire puisque 15 des 19 communes bruxelloises vont se retrouver au bord de la faillite donc vont devoir lever des impôts locaux. Dans quatre ans, la NVA pourra demander ce qu’elle veut aux Wallons et aux Bruxellois. C’est le scénario accepté par Bouchez et Prévot.”

Felipe Van Keirsbilck s’inquiète encore du budget prévu pour la Défense. La Belgique s’est accordée sur un objectif de 2% de son PIB investis dans la Défense à l’horizon 2033, et 2,5% en 2034. Mais il pointe surtout la manière dont les décisions sont prises. “2% à 2,5%, c’est énorme ! A quel moment on a discuté des vraies menaces ? Certes Poutine est une menace. mais les inondations, les sécheresses, la pauvreté ? ” Et de taxer Theo Francken (NVA), ministre de la Défense, d ministre de la Dépense.

Prochaine manifestation : le 14 octobre. La mobilisation pourra-t-elle encore durer longtemps ? “Aussi longtemps qu’il le faudra. Dix mesures importantes ont été atténuées. Ce n’est pas assez mais pour chaque travailleur qui est protégé, c’est important.”

►Ecouter l’interview de Felipe Van Keirsbilck, le secrétaire général de la CNE dans Bonjour Bruxelles