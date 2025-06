Journée d’action nationale ce mercredi : les aéroports et le réseau Stib fortement perturbés 

Des trains particulièrement bondés

La SNCB par contre ne prévoit pas de fortes perturbations, mais avertit de trains roulant au départ et à destination de Bruxelles probablement plus chargés que d’habitude. Les services de collectes de déchets seront un peu plus aléatoires mercredi, surtout en Région bruxelloise.

