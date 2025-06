Aucun vol au départ de Zaventem, ramassage des poubelles chamboulé, STIB impactée : voici les perturbations attendues ce mercredi 25 juin

Les trois syndicats donnent rendez-vous à tous leurs militants à Bruxelles ce mercredi pour ce qui est la première grande action nationale en front commun contre le gouvernement de Bart De Wever. L’Arizona (MR, Les Engagés, N-VA, Vooruit et CD&V) ayant mis du temps à voir le jour après les élections de juin 2024, CSC, FGTB et CGSLB s’étaient déjà mobilisées en décembre pour faire entendre leur voix. Le résultat des élections laissait en effet clairement entrevoir que le prochain gouvernement n’allait pas être orienté très à gauche.

L’équipe de Bart De Wever enfin constituée fin janvier, les deux principales forces syndicales du pays, CSC et FGTB, ont alors organisé plusieurs actions d’envergure, notamment une grève générale le 31 mars, une journée d’action nationale un mois plus tard et une grève des services publics le 20 mai, à l’initiative de la CGSP uniquement pour cette dernière. De son côté, la CGSLB avait tenu à laisser une opportunité au nouvel exécutif de développer la concertation sociale.

Concertation sociale et réforme du chômage dans le viseur

“Aujourd’hui, force est de constater que cette concertation est réduite à quasiment rien, ce qui n’est plus arrivé depuis bien longtemps“, pointe un porte-parole du syndicat libéral.

L’action de mercredi doit attirer l’attention du gouvernement sur le respect de la concertation sociale, insiste Olivier Valentin, secrétaire national de la CGSLB. Les autres revendications syndicales n’ont guère évolué et seront donc encore martelées lors de cette dernière mobilisation sociale avant les vacances estivales. Les trois organisations dénoncent ainsi la réforme des allocations de chômage. Elles plaident pour une fin de carrière soutenable, un travail de qualité, des services publics forts et un financement adéquat de la sécurité sociale, résume un porte-parole de la CSC.

Un parcours passant par les trois gares

Des milliers de manifestants sont attendus dans les rues de Bruxelles. Ils se rassembleront en matinée aux abords de la gare du Nord où des discours des dirigeants syndicaux sont prévus. Le cortège devrait s’élancer vers 10 heures en direction de la gare du Midi en passant par la gare Centrale et plusieurs grands axes (boulevard Roi Albert II – boulevard du Jardin Botanique – boulevard Pachéco – boulevard de l’Impératrice – carrefour de l’Europe – boulevard de l’Empereur – rue des Alexiens – rue des Bogards – boulevard Maurice Lemonnier – boulevard du Midi – esplanade de l’Europe). Tout affilié souhaitant prendre part à la manifestation sera couvert par son syndicat.

La mobilité sera fortement impactée

Aéroport, STIB, SNCB : les voyageurs doivent s’attendre à de fortes perturbations et à un afflux important toute la journée.

Aucun vol au départ de Brussels Airport

Les aéroports devraient le plus souffrir de la journée d’action. À Brussels Airport, tous les vols passagers au départ sont d’ores et déjà annulés “afin de pouvoir continuer à assurer la sécurité des passagers et du personnel“. Des perturbations sont aussi prévues sur les vols à l’arrivée : sur les 261 vols prévus, 103 seront assurés. Les passagers sont invités à vérifier le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne ou sur le site web ou l’ app de Brussels Airport.

Principale compagnie active sur le tarmac bruxellois, Brussels Airlines a calculé que l’annulation de la majorité de ses vols, à quelques jours du début des vacances estivales, pourrait lui coûter jusqu’à 4 millions d’euros. Brussels Airlines a dû annuler 85% de ses vols prévus ce mercredi. Seuls 30 vols seront maintenus, principalement des retours vers Bruxelles.

Dans le sud du pays, tous les vols au départ et à l’arrivée du Brussels South Charleroi Airport (BSCA) ont été annulés. L’aéroport a indiqué qu’il ne disposait pas des effectifs suffisants “pour assurer les opérations en toute sécurité“.

La STIB fortement perturbée

La société de transports en commun bruxelloise ne peut pas encore prévoir précisément l’ampleur des perturbations, mais elle indique “mettre tout en œuvre afin d’assurer au moins une partie du service“. Elle conseille aux voyageurs de privilégier d’autres solutions de mobilité pour les déplacements dans la capitale ce jour-là. Les voyageurs seront informés dès 6 heures du matin via le site internet de la STIB, son application mobile, sa page Facebook, son canal Whatsapp et sur les écrans de temps d’attente aux arrêts et stations.

À l’heure actuelle, la STIB estime que ces transports devraient rouler :

Métro : 1 prolongé jusqu’à Erasme

Tram : 4, 7, 8, 9, 10, 51, 55

Bus : 12, 36, 46, 50, 53, 59, 71, 73, 87 (prolongé depuis Simonis jusqu’à Étangs Noirs) , 95

Dans le reste du pays, le réseau TEC sera également chamboulé, fait savoir la compagnie sur son site internet.

De nombreux voyageurs dans les trains

La SNCB ne prévoit pas de fortes perturbations, mais avertit que les trains roulant au départ et à destination de Bruxelles seront probablement plus chargés que d’habitude. Bon nombre de manifestants devraient en effet opter pour ce mode de transport pour prendre part au cortège dans les rues de la capitale.

Bruxelles-Propreté veut limiter les difficultés

Bruxelles-Propreté s’attend à des perturbations de ses services. “Même si l’agence s’active à limiter les difficultés opérationnelles qu’elle risque de rencontrer, Bruxelles-Propreté informera les Bruxellois des perturbations en temps réel“, précise l’agence. Actuellement, Bruxelles-Propreté ne peut définir avec exactitude l’impact des actions sur le service, mais l’agence régionale “estime que les tournées de collectes des déchets risquent de pâtir de la situation“.

Les Bruxellois sont tout de même invités à déposer leurs sacs-poubelles selon le calendrier habituel. “Si les sacs ne devaient pas être collectés, les habitants sont invités à les laisser devant leurs habitations, car des tournées de rattrapage, en fonction des moyens humains disponibles, seront organisées le cas échéant.”

D’autres services comme les collectes de déchets en conteneurs, les Recypark, les tournées des Proxy Chimik ou les collectes d’encombrants à domicile sont potentiellement concernés par les éventuelles perturbations.

Rédaction avec Belga – Photos : Belga