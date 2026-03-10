Explosion devant la synagogue de Liège : le CCOJB réclame des militaires dans les rues

Le président du Comité des Organisations Juives de Belgique (CCOJB), Yves Oschinsky, est favorable au déploiement de militaires dans les rues pour protéger les lieux et institutions juives en Belgique “si ce n’est pas possible à travers les services de police”.

À ses yeux, si la menace globale définie par l’Ocam (Organe de coordination de l’analyse de la menace) est restée au niveau 3, “on est peut-être au niveau 4” pour les institutions juives, a-t-il déclaré mardi au micro de La Première (RTBF), au lendemain d’une explosion qui a visé la synagogue de Liège.

M. Oschinsky appelle à lever les blocages actuels au sein du gouvernement fédéral. “Il faut que certains partis de l’Arizona arrêtent le blocage”, a-t-il exhorté, visant le CD&V, sans le citer. Dans la majorité fédérale, les chrétiens-démocrates ont lié le dossier des militaires dans les rues à celui de la surpopulation carcérale.

Le président du CCOJB a aussi déploré l’absence d’accord sur la nomination d’un coordinateur pour la lutte contre l’antisémitisme.

Ce lundi soir, il était aussi l’invité de Bonjour Bruxelles. Pour lui, la sécurité “n’est pas suffisante”. “Cela pourrait aussi arriver à Bruxelles parce que la sécurité n’est pas organisée par les pouvoirs publics”, a-t-il poursuivi. “Il n’y a des policiers que pendant les moments critiques. C’est anormal qu’une communauté doive financer elle-même sa sécurité”, avait-il expliqué sur BX1.

Belga