Rapatriement des Belges au Moyen-Orient : le roi Philippe visite le centre de crise du SPF Affaires étrangères

Le roi Philippe de Belgique s’est rendu au centre de crise du SPF Affaires étrangères pour rencontrer les équipes mobilisées dans l’organisation du rapatriement des Belges bloqués dans la région du Golfe.

La diplomatie belge dont le centre de crise est sur le pied de guerre depuis plus d’une semaine, notamment pour organiser les rapatriements des Belges dans la région du Golfe, a reçu cet après-midi la visite du roi Philippe. Il y a rencontré les travailleurs et les bénévoles.

Le souverain a aussi été informé sur la situation consulaire actuelle, et sur les dernières évolutions de la situation sur place.

Le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, accompagnait le Roi lors de cette visite et l’a remercié publiquement : “Vous avez personnellement appelé les différents chefs d’Etat des pays du Golfe impactés pour leur assurer de la totale solidarité de notre pays ; appuyant très opportunément l’ensemble des efforts diplomatiques menés par notre département et votre ministre. (…) grâce à votre appel à l’émir des Émirats arabes unis, nous avons pu organiser des vols de rapatriement directement depuis Dubaï, ce qui a évité à davantage de nos compatriotes de devoir effectuer le long trajet en bus vers Oman. Merci beaucoup, Sire”.

Maxime Prévot précise que 545 Belges sont rentrés des Émirats Arabes Unis grâce à l’assistance des Affaires étrangères et 45 Belges ont été exfiltrés depuis le Qatar pour rejoindre Riyad en bus. “Au total, 146 voyageurs européens ont également été rapatriés via des vols belges (Luxembourg, Pays-Bas, France, Espagne, Suède, Slovénie).”

Au total, 80 personnes travaillent “jour et nuit” pour organiser le rapatriement des Belges sur place.

La rédaction – Photo : Belga Image