Émotion à Brussels Airport: 195 Belges enfin de retour avec le premier vol de rapatriement du Moyen-Orient

Le premier vol de rapatriement de ressortissants belges a atterri à l’aéroport de Zaventem dimanche matin vers 7h30.

L’avion avait décollé samedi soir vers 21h20 d’Oman, avaient indiqué les Affaires étrangères. Après une escale à Hurghada, sur la côte est égyptienne, l’avion a pris la route de la Belgique à 3h55 égyptienne.

Parmi les 234 passagers, se trouvaient à bord 195 Belges, 22 Espagnols, 13 Français, deux luxembourgeois et deux Suédois, ont indiqué les Affaires étrangères.

La Belgique prévoit également des vols militaires assurés par deux A400M en provenance des Émirats arabes unis. Ces vols permettront de transporter une centaine de personnes chacun de Dubaï à Hurghada dimanche. Celles-ci seront ensuite prises en charge par un MRTT qui les conduira à Zaventem. Ce groupe est attendu en Belgique vers 01h30 lundi.

Enfin, un vol charter a également été affrété par Cyprus Airways. Cet avion permettra de transporter environ 180 personnes de Dubaï à Zaventem, où il atterrira vers 21h30 dimanche soir. Une escale technique sera effectuée à Chypre.

Les horaires de départ et d’atterrissage de tous ces vols sont approximatifs. Des retards de deux à cinq heures sont à prévoir pour ce type d’opérations, a précisé Pierre Stervlynck, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Belga – Photo : BX1