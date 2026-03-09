Une synagogue attaquée à Liège: sécurité renforcée à Bruxelles

Bien que le niveau général de menace en Belgique reste inchangé à “grave” (niveau 3 sur 4), la sécurité est renforcée autour des institutions juives à Bruxelles depuis le début de la guerre en Iran. La synagogue de Liège a été la cible d’une explosion tôt ce lundi matin. D’après les autorités, il pourrait s’agir d’un acte terroriste. L’antisémitisme qui a motivé cet acte ne fait aucun doute, selon le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Bernard Quintin (MR).

■ Reportage d’Adeline Bauwin

La synagogue de Liège a été la cible d’une explosion tôt ce lundi matin. L’incident n’a pas fait de blessé, seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Des fenêtres des bâtiments situés en face ont notamment été soufflées. Bernard Quintin, ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, s’est rendu sur place cet après-midi pour faire le point et réaffirmer son soutien. Lors de cette visite à Liège, le ministre a notamment rencontré le bourgmestre Willy Demeyer et le rabbin Joshua Nejman.

L’antisémitisme qui a motivé cet acte ne fait aucun doute selon Bernard Quintin: “Il faut appeler un chat ‘un chat’ et arrêter de se cacher. Quand il y a une bombe qui explose devant la porte d’une synagogue, je crois qu’on doit pouvoir toutes et tous qualifier ça d’acte antisémite“, clarifie-t-il. “L’explosion devant la synagogue de Liège est un acte antisémite abject qui visait directement la communauté juive de Belgique“, a-t-il ainsi dénoncé avant d’ajouter que les mesures de sécurité autour des sites similaires “continueront à être renforcées”.

Le parquet fédéral a ouvert une enquête “vu les indices possibles d’une infraction terroriste” tandis que le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs de l’armée (SEDEE) est descendu sur les lieux pour procéder aux constatations nécessaires. Les autorités judiciaires ont précisé qu’elles ne communiqueront aucune information supplémentaire dans l’immédiat, dans l’intérêt de l’enquête.

Mesures supplémentaires

Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles annonce certaines mesures : “Depuis ce matin, j’ai eu non seulement des contacts avec mon collègue de Liège, mais aussi avec le commissaire en chef de la police de Bruxelles pour qu’on renforce, encore, la présence autour des institutions juives, notamment s’il y a des manifestations particulières. On est extrêmement vigilants“.

Le niveau de menace générale en Belgique reste au niveau 3 sur 4 mais la vigilance s’est accrue depuis le début de la guerre en Iran. “On a pris des mesures supplémentaires pour la surveillance et la protection des intérêts juifs. Je crois que cet attentat prouve qu’on avait raison de le faire et qu’on doit augmenter cette protection“, indique Bernard Quintin.

Le niveau général de menace “grave” signifie que l’Ocam estime la survenance d’une attaque terroriste ou extrémiste envers la Belgique, sa population et ses intérêts comme possible et vraisemblable. “Ce niveau est souvent associé à des signalements de menaces tangibles, à des événements déclencheurs (par exemple, le conflit entre Israël et le Hamas), et/ou à l’expression plus manifeste et crédible d’intentions violentes par des organisations ou acteurs terroristes“, explique le site internet de l’Ocam. C’est donc aux communes de réévaluer, au cas par cas, les dispositifs de sécurité.

L’ambassadeur de États-Unis, Bill White, a également fait un déplacement plutôt inattendu à Liège. Il a remis à chacun des membres principaux de la communauté juive une pièce dorée sur laquelle est gravé le bâtiment de l’ambassade. “C’est un geste de soutien de sa part“, estime Joshua Nejman, rabbin de la synagogue. Bernard Quintin, interrogé sur la légitimité de ce déplacement, n’a pas souhaité commenter. “Moi je suis ministre de l’Intérieur, pas commentateur des déplacements et propos d’un ambassadeur. Comme tout ambassadeur, il a la liberté de se déplacer en Belgique“, a-t-il expliqué.

La rédaction avec Belga