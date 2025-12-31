Eurostar prévoit d’assurer tous ses services passant par le tunnel sous la manche
La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mercredi la reprise du trafic entre Londres et le continent, après un problème technique ayant interrompu le service pendant plusieurs heures, mais avertit de possibles perturbations.
“Nous prévoyons d’assurer tous nos services aujourd’hui, mais en raison des répercussions, il pourrait encore y avoir des retards et des annulations de dernière minute,” indique le site officiel d’Eurostar.
