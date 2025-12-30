Le trafic Eurostar perturbé : la compagnie conseille de modifier son billet

Le train à grande vitesse reliant Bruxelles à Londres connait d’importants retards ce mardi. En cause, un problème électrique dans le tunnel sous la Manche.

« En raison d’un problème d’alimentation électrique dans le tunnel sous la Manche et d’un problème technique sur un train Le Shuttle, nos trains risquent de subir d’importants retards et des annulations de dernière minute », peut-on lire sur le site d’Eurostar.

Sur son site, la compagnie ferroviaire conseille également d’échanger son billet pour voyager à une autre date, annuler son billet ou demander un remboursement.

La Rédaction