Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le trafic Eurostar perturbé : la compagnie conseille de modifier son billet

Le train à grande vitesse reliant Bruxelles à Londres connait d’importants retards ce mardi. En cause, un problème électrique dans le tunnel sous la Manche.

« En raison d’un problème d’alimentation électrique dans le tunnel sous la Manche et d’un problème technique sur un train Le Shuttle, nos trains risquent de subir d’importants retards et des annulations de dernière minute », peut-on lire sur le site d’Eurostar.

Sur son site, la compagnie ferroviaire conseille également d’échanger son billet pour voyager à une autre date, annuler son billet ou demander un remboursement.

La Rédaction

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales